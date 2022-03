La hija del exministro se ha cansado de escuchar especulaciones sobre si está o no embarazada y al final se ha visto en la obligación de decir que no es cierto que esté en estado de buena esperanza, sino que tan solo ha ganado unos kilos de peso. Se alegra de que le digan que está “más gordita”, porque siempre le acusan de estar demasiado delgada. No tiene planes de ser mamá de nuevo, de hecho, asegura que “yo ya he cumplido el cupo”, por lo que despeja las dudas y continúa con su vida, que incluye regresar al gimnasio en el que desea perder esos kilos que sus fans le han señalado que ha ganado.