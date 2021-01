El lunes empieza con numerosas fotos del día, protagonizadas por la barriguita de embarazada de Jessica Bueno, el regalo de Marta López a Kiko Matamoros, y la imagen más criticada de María Patiño, entre otras.

El lunes empieza con numerosas fotos del día, protagonizadas por nuestros rostros conocidos, tanto del ámbito nacional como internacional. Jessica Bueno ya presume de barriguita de embarazada cuando se encuentra de 16 semanas. Marta López da una pista de lo que le va a regalar a Kiko Matamoros por su 2º aniversario. Y María Patiño consigue ser la más criticada por esta instantánea (y no, no ha sido por la elección de su look).