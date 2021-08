Hace unos días, Kiko Hernández confirmaba en el plató de ‘Sálvame’ lo enganchado que estaba a Instagram. A pesar de que ya lleva tiempo con su perfil en esta red social, no ha sido hasta ahora cuando le está dando más uso. De hecho, no para de compartir publicaciones y Stories. El último que ha compartido es junto a Alejandro Albalá, una publicación que no hubiera hecho pública antes de que reconociera su enganche a esta red social.