La presentadora, echando de nuevo mano a su característico humor, ha mostrado uno de sus miedos al regresar a casa tras unas vacaciones de Semana Santa: “No sé si os he contado que mis hijos tienen paga y Pepe ha ahorrado para comprarse la ilusión de su vida: una planta carnívora que crece por momentos. He vuelto de Semana Santa y está disparada… me da miedo. ¿Vosotras tenéis algún miedo estúpido de este tipo?”, termina preguntándose Tania Llasera, sabedora de que su miedo es irracional, pero que no puede controlarlo.