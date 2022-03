Ver a su madre en el banquillo de los acusados no ha sido plato de buen gusto para Kiko Rivera, quien apenándose por ello no ha dudado en dejarle un nuevo dardo envenenado: “Ayer fue un día complicado. Soy humano, tengo corazón y no fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos. Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora que se ponga en manos de gente que la pueda ayudar y, aunque duela, separarse de quien no le hace bien. La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra, eso deberían de aprenderlo algunos. Si te equivocas pagas y eso es algo que por suerte o por desgracia para otros es así. No se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda, recuerden siempre, soy humano y aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre”.