Kiko Rivera sigue disfrutando de su viaje por Nepal, donde está grabando ‘Planeta Calleja’. El dj está retransmitiendo todo lo que está viviendo, una experiencia que para él está siendo increíble. Hace apenas unas horas compartía la imagen más sorprendente de su vida, tal y como él mismo la ha definido. «Posiblemente sea lo más impresionante que he hecho en mi vida. He tenido la ocasión de poder bañarme con elefantes,de poder sentirles,abrazarles,jugar con ellos. Gracias @jesuscallejatv este viaje no lo olvidaré jamás. Diosssss que sensación tan hermosa!», ha escrito.