3 de mayo, dentro de 3 días hace 3 meses que ya no estás con nosotros, pero sabes que? Me siento protegida por ti, mi ángel, y eso me llena de vida, me das la fuerza suficiente para ser tan buena mamá como tú. Gracias por todo mami Allí donde estés, feliz día de la madre. Daria la vida por volverte a besar Te echo tanto de menos. ❤️😘