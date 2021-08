La hija de Paz Padilla ha confesado que la fama de su madre sí que le afecta, en respuesta a la constante pregunta que le hacen sus fans. “Sí. De hecho, tengo varias preguntas diciéndome si creo que estoy dónde estoy por ser hija de quien soy. Y no solo los demás, yo misma siempre me he impuesto que tengo que demostrar por dos lo que valgo y quién soy. Sé de sobra que hoy no estaría aquí contestando estas preguntas de no haber nacido como he nacido, pero también tengo claro que llevo muchos años ya labrándome mi camino, que muchas me seguís por cómo soy yo”, responde Anna Ferrer sincera como nunca.