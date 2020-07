Fiona Ferrer ha compartido esta foto de su amiga, Paloma Cuevas, para apoyarla en estos momentos complicados tras anunciar su divorcio. «La vida no nos quitará los grandes momentos y recuerdos. Hoy he rebuscado entre las fotos ya que por estas fechas me gusta recordar a los que no están y entre otras me he encontrado esta preciosa foto de @palomacuevasofficial Es justo el momento en el que firmaba como testigo de mi boda hace ahora diez años. Los amigos de verdad perduran en el tiempo, cuando firman lo hacen para siempre y los elegidos a que formen parte de nuestra vida tenemos que cuidarlos, quererlos y estar. Mi Paloma. Guapa por dentro y por fuera. Sabía, prudente y con un corazón inmenso. Me gusta admirar a las mujeres y sin duda aquí va un ejemplo de mujer que bien merece estar en este Instagram que no deja de ser un muro natural de una pequeña parte de nuestra vida y de aquellos que forman parte de ella. ffl #fflallaroundtheworld 🕊». Estas son las palabras que le ha dedicado.