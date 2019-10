5 Macarena Gómez

No hay nada como la disciplina del yoga para mantener en forma el cuerpo y la mente. Y si no que se lo digan a la actriz Macarena Gómez, que es muy asidua a practicarla, que además lo hace al lado de su cuñada: «Mi profe de yoga favorita ( y cuñada) dándome una clase particular de yoga. Si os gusta el yoga os animo a que os apuntéis a alguno de sus cursos de formación».