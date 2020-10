Unos días después de dar la bienvenida a su segunda hijo, María Castro se ha mirado al espejo y ha hecho una reflexión sobre su cambio físico: «Hoy hace dos semanas que llegaste al mundo Olivia… hace 14 días, a estas horas, mi cuerpo estaba a punto de explotar… y mi corazón tamb, pero de amor!!! Esta mañana, no he podido evitar dedicar unos minutos a mirarme al espejo… y pensar!!! Y pensar que aún con los calzoncillos de fin de año de mi marido ( la cicatriz de la cesárea no me deja aún ponerme otra cosa…), la ropa interior sin conjuntar por supuesto, con ojeras de mapache, con pelo empapado de la ducha, y con barriguita incipiente… el cuerpo de la mujer es VALIENTE y BELLO. Poco menos q lo dona durante meses para crear y albergar vida… y ese mismo cuerpo, por decisión propia (y respetando cualquier postura), alimenta ahora a una criatura, a la que ya le asoman los mofletes. No os voy a engañar… uno de los primeros pensamientos fue: “tranquilo cuerpo, en nada te recuperas y vuelves a ser el de antes”… pero tampoco os engaño si os digo que me sentí absurda…absurda de narices!!!! Mamás del mundo! No tenemos nada de que recuperarnos!!!! Esta es nuestra nueva realidad… y es el resultado del acto más mágico de amor! Cada una de las señales: estrías, cicatrices, tripas, barrigas al más puro slime… hayan venido para quedarse o no, están ahí para recordarnos lo jabatas q hemos sido! Y os aseguro q las mujeres en las que nos hemos convertido…. las del ahora… nada tienen que envidiar a las del antes! Ahora a cuidarse y a dejarse mima!».