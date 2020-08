Celia, la prima de Álex Lequio, ha compartido fotos inéditas con su primo tres meses después de su dramática muerte para mostrar el dolor del que aún no se recupera. Pero no todo son noticias tristes en las fotos de este viernes 7 de agosto. ¡Echa un vistazo a lo que les sucede a los famosos hoy!

Los famosos no descansan nunca, al menos no de cara a la galería, porque sus interacciones en redes sociales nos ponen sobre la pista de lo que están haciendo y qué sorpresas les depara la vida. Mientras unas presumen de cuerpo, ya sea embarazadas o no, otras muestran cómo su silueta vuelve a la normalidad tras dar a luz. Pero no todos dan la bienvenida a una vida, sino que otras, como le sucede a la prima de Álex Lequio, aún se lamenta de haber perdido a uno de los pilares fundamentales de su vida. Una noria de emociones, foto a foto.