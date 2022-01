Jessica Bueno se ha puesto ya manos a la obra para lucir cuerpazo escultural el próximo verano sin importarle que hace tan solo unos meses se convertía en mamá por tercera vez. Lo hace confiando la recuperación de su silueta en un entrenador personal: “Uno de los muchos entrenos que llevo con mi súper entrenador. Ha sido duro empezar a entrenar en el postparto por la poca energía, tantos cambios hormonales y físicos que sufre nuestro cuerpo durante los primeros meses. Creo que aquí sería el tercer o el cuarto mes postparto. Alejando no me deja descansar en las noches, pero entrenar con Xabi me llena de energía y sobre todo de optimismo para afrontar el resto del día. Gracias por la paciencia que me tiene y por ayudarme a encontrar mi mejor versión. Eres el mejor”, le dedica la modelo a su entrenador.