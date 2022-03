La hija de Antonio David Flores ha vivido un momento “tierra trágame” cuando se ha percatado dónde ha guardado el vaper, ese dispositivo que le permite echar humo sin necesidad de recurrir al tabaco. Sin darse cuenta, Rocío lo ha colocado en una de las aberturas de la suela de sus deportivas y al encontrárselo ahí escondido no ha podido más que reírse de sí misma: “¿Nueva forma de llevar un vaper? Llevo así todo el día y ni cuenta me he dado. Así soy yo”, comparte divertida con sus fans para alegrarles el día con una anécdota divertida.