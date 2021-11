La actriz recuerda a su madre, a la que le dice que aún no ha empezado con su duelo: «Mamá perdóname, porque aún no he sido capaz de entrar en tu duelo. Hay veces que es necesario maquillar la realidad porque el cuerpo no aguanta más dolor. Y me siento fatal… PERDÓNAME.

Solamente puedo decirte que te quiero muchísimo, que has sido y eres la mejor madre del mundo, pero sobre todo que el cordón umbilical que une a una madre con sus hijos no se rompe jamás, ni con la muerte. PDT : Cuida de mi hijo. 🙏🏽 Os amo infinito.⭐️».