Mucho se ha hablado sobre el físico de la novia de Kiko Matamoros, pero ahora parece que muchas dudas se despejan después de que un usuario se atreviese a preguntarle cuánto pesa y ella responder sin ningún reparo añadiendo además sus medidas exactas que le hacen ser dueña de un cuerpo de infarto: “El peso es una cifra, no me peso desde hace 7 años casi. No lo necesito. Para mi trabajo me sirven mis medidas, que son 83-59-90, pero porque mi constitución es así. Tengo muy poquita cintura. A mi hermana le pasa igual de hecho”. Eso sí, Marta pide a sus fans que no se obsesiones con el peso, que es solo una cifra y que no evidencia si hay salud tras ese número o no.