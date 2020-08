Mercedes Milá ha compartido una importante reflexión a raíz de la marcha de España del rey Juan Carlos. «Para mí el Rey siempre fue Don Juan III. Yo no soy monárquica. Entre monárquica y republicana, me siento republicana pero no dejo de llevar en mi ADN una fidelidad de muchas generaciones a esa forma de estado. Aunque mirando con detenimiento esta foto que os pongo hoy, me causa dolor que su hijo, el que fue nuestro Rey Juan Carlos, haya terminado, momentáneamente, viviendo fuera de nuestro país, de su país», asegura.