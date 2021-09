Diego Matamoros ha disfrutado de un divertido día en familia junto a su hermana Laura y su sobrino. «Perder la inocencia no debería ser un rasgo de la edad adulta, es una pena no vivir la vida de esta forma, me alegro que haya podido ver a Batman, sentirse su escudero y ver a su tío Yeyo tan feliz como a él, ver que mi sobrino flipaba por momentos de lo que estaba pasando ha sido mi mayor regalo», ha afirmado en su cuenta de Instagram.