La actriz ha querido hacer un homenaje a su hijo, Álex Lequio, justo cuando quedan apenas unas horas para celebrar la Navidad, su Navidad más complicada: «Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con Papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del Pino. Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti. #alessforever 💔».