Este martes 12 de abril, en plena Semana Santa, los famosos han hecho las maletas, aunque no todos con intención de tomarse unas merecidas vacaciones, pues los hay que les toca trabajar, aunque sea cambiando de ambientes, mientras que también los hay que no tienen un puesto fijo que defender y tienen la libertad de viajar sin dar explicaciones a nadie. Este es el caso de Antonio David Flores, más ahora que ha roto su relación con Marta Riesco y que ahora, soltero después de más de 20 años, puede vagar donde le plazca. Lo hace huyendo de la polémica que se ha formado tras su fracaso sentimental, donde sus palabras son las más buscadas y sus pasos los más seguidos. Ahora sabemos dónde está el ex guardia civil, después de que decidiese actualizar sus redes sociales tras un mes sin interacciones. ¿Dónde se esconde para que la tormenta no le cause mayores estragos?

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho los nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a una famosa que ha encontrado el verdadero sentido de la “felicidad” con un plan nada ostentoso; una pareja que festeja que los últimos 365 días han sido los más especiales de su vida; y un presentador que desvela los músculos que durante años había preferido guardar como un secreto y que están levantando pasiones entre sus fieles. Vea estas y otras fotos del día y descubre qué historias se esconden tras ellas: