La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique no se ha andado entre las ramas a la hora de responder la pregunta sobre si aceptaría entrar en un reality y si le diría un sí a la propuesta de viajar a Honduras para participar en ‘Supervivientes’. No ha querido ser comedida en su respuesta y cierra cualquier opción a una negociación y es que mantiene que “no, nunca, no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie”, sentencia.