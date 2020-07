6 Gema López

Gema López se ha sometido a un nuevo tratamiento facial y no ha dudado en mostrar el resultado. Y es que ha querido conseguir un rostro con «efecto buena cara» y lo ha conseguido. «Así es el Efecto Buena Cara que me he hecho y por el que me habéis preguntado tanto. (Botox #Cat Eyes + hialurónico + vitaminas)», escribía la colaboradora.