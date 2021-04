Jessica Bueno ya está en la plena cuenta atrás de su embarazo. Ya ha llegado a ese momento en el que está muy incómoda en cualquier postura: «28 semanas y sumando 💕 Cada vez me cuesta más encontrar una postura cómoda y me estoy empezando a quedar sin tobillos de lo que se me han hinchado 🙈 #pregnantmood #28weekspregnant #7monthspregnant«.