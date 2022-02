En medio del difícil proceso por el que está pasando tras la muerte de su hijo y de su madre, Ana Obregón ha sacado fuerzas para celebrar el 96 cumpleaños de su padre. « Me has enseñado todos los pasos, para bailar en la vida, y me hice bailarina, aprendiendo de puntillas, a bailar bajo el sol y a veces en la tormenta. Gracias Papá por cumplir 96 años a mi lado y seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo ❤️», ha escrito la actriz.