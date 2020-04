6 Sara Carbonero

La periodista ha echado la vista atrás para recordar algunos momentos de verano que tanto echa de menos. A la imagen le ha acompañado una reflexión que hace pensar: «Intuyo que estamos pasando por todos los estados posibles estos días; desde el asombro a la esperanza y de la emoción al miedo, pero es que yo no quiero dejar de soñar, no quiero. Sé que debo priorizar necesidades y es exactamente lo que estamos haciendo, pero me ha costado una vida saber qué es lo importante como para mirar ahora hacia otro lado. Sé que el mundo se cae a pedazos pero es que yo no quiero reinventarme, volverme budista ni comprar aguacates ecológicos; no quiero hacer pan, memorizar asanas ni ser mejor que nadie —quiero comer cecina, coleccionar museos, soñar con Menorca y llenar los mapas de chinchetas; levantar la copa, brindar por los sueños imposibles y seguir pensando (ya lo hacía antes) que la vida es la piel erizada, nada más”. Una vez más, texto inspirador de @nadaimporta. (Ojalá ahí, ahora, ese viaje, en esa casa en el campo con los amigos, despeinada y sin poder abrir los ojos por el sol)».