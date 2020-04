6 Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es otra de las que ha desvelado en más de una ocasión que le encanta comer. De hecho, no para de mostrar sus platos, los que hace su marido, David Muñoz, en casa. El último de ellos ha sido este plato de pasta de lo más apetecible: «Adoro comer pasta y estos puede que sean los mejores gnocchis con bolognesa que me he comido en mi vida. Que va. Puede no, lo son. ❤️ Con este plato marido me ha llevado a Italia❤️🇮🇹 «.