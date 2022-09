Así de espectacular, y con un bañador print animal, se ha dejado ver Ainhoa Arteta durante unos días de descanso. La soprano añadía la siguiente reflexión: «Termino el verano desde un velero en el que durante unos días me escapé… para relajarme y meditar sólo pensar que hace un año no podía ni caminar!! La verdad es que hay veces que no vemos con perspectiva lo que hemos mejorado porque siempre queremos más!!! Pues nada aquí estoy un año después con muchas y muy importantes lecciones aprendidas y con ganas de compartir mi vida con mis seres más queridos».