Íñigo Onieva está decepcionado con Hugo Arévalo, el joven empresario con el que Tamara Falcó ahora está ilusionada. Y es que ambos pertenecen al mismo grupo de amigos, lo que hace mucho más llamativo el giro que ha dado su historia de amor. A pesar de haber intentado durante meses que la marquesa de Griñón diera su brazo a torcer y le perdonara una infidelidad, Tamara se ha negado en rotundo. «Ha roto todos los puentes con él», nos decían en exclusiva a SEMANA. Meses después de su punto y final como pareja, la reconciliación no es posible ni Tamara se plantea nada que tenga que ver con su ex. Eso sí, siguen compartiendo parte de su círculo, tal y como demuestra ahora el nuevo paso al frente que ha dado Tamara Falcó.

Íñigo Onieva y Hugo Arévalo han compartido mesa y mantel en muchas ocasiones. Son del mismo grupo y han viajado juntos o hecho diferentes planes en multitud de ocasiones, de hecho, son varias las fotografías que demuestran que su amistad ha existido. En alguna ocasión en estas ‘quedadas’ estaba también Tamara, quien siempre ha hecho muy buenas migas con Hugo y compartido risas y confidencias. Él se ha convertido en uno de sus grandes apoyos para Tamara últimamente, más aún desde que se produjo la ruptura entre Íñigo y ella justo después de anunciar su compromiso. A pesar de que se alejó de muchos amigos, parece que su amistad con Hugo no solo se ha fortalecido, sino reconvertido en algo más especial.

El entorno de Tamara Falcó asegura a SEMANA que no tiene tiempo para enamorarse y que tan solo son amigos. Mientras tanto en ‘El programa de Ana Rosa’ han dado muchos detalles del inicio de una historia de amor que ha comenzado hace muy poco. «Sus amigos se quedaron impactados. Íñigo le reclama el gesto delante de todos su amigos en un grupo de WhatsApp», han dicho. Confirman que ha habido beso y declaración y que su romance está yendo viento en popa, por lo que de momento se están dejando llevar.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no mantienen ningún tipo de contacto. Íñigo ha preferido no hacer declaraciones sobre la nueva ilusión de Tamara y ha apostado por un silencio sepulcral ante los periodistas. Ella, por su parte, no ha dado declaraciones todavía, por lo que habrá que esperar para descubrir hacia qué lugar va esta relación.