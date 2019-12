2 Toñi Moreno

Con la emoción de las Navidades, Toñi Moreno se ha acordado de la persona más importante de su vida y que ya no está con ella. La presentadora de Mediaset le ha querido dedicar unas tiernas palabras a su padre: «Pensé que nunca más iba a poder soportar la Navidad, porque todo lo marcaría tú ausencia. Te fuiste dejándome esta imagen… la de un paje real feliz por hacer feliz a los niños. Así que me equivoqué. Estás más que nunca, ahora que entiendo la dimensión del ‘espíritu de la Navidad’. Tú, papá, eres el espíritu de la Navidad. Sé que estás con nosotros , tu familia , revoloteando entre toda esa comida que a penas podías probar por tu diabetes … y que vives en todos esos valores que nos inculcaste a través de tus actos, sin hablar. Este año no puedo tomarme una copa de manzanilla a tu salud🤰, pero me mojaré los labios. Feliz Navidad a todos. Y mucho AMOR , para combatir todo lo que venga».