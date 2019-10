3 Soraya

Soraya no puede estar más feliz de poder volver a su pueblo siempre que tiene un huequito en su agenda. Lo ha hecho acompañada de su hija Manuela de Gracia: «Cuando vuelvo al pueblo me gusta recuperar todas esas cosas que me conectan con la realidad con mis raíces y mis costumbres. Ahora me acompaña Manuela @degraciamanuela. Las maravillas de los pueblos ❤️ Las maravillas de los negocios familiares ❤️».