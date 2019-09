Fotos del día: Rosalía se viste de novia y revoluciona las redes

4 Rosalía incendia las redes al aparecer vestida de novia

Rosalía no deja de sorprendernos. La cantante acaba de compartir una foto en la que aparece vestida de novia, lo que ha provocado la sorpresa de numerosos seguidores. Pero que no cunda el pánico. Rosalía iba vestida así por un motivo muy justificado, y no era su boda, sino una sesión de fotos.