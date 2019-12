5 Jesé Rodriguez

Jesé Rodríguez ha sido padre por cuarta vez. El jugador de fútbol ha anunciado a través de sus redes sociales la llegada del pequeño Kenai, fruto de su relación con Janira Barm. «Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida. Así cada día desde el primero lo he sentido y lo has demostrado. Me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero puro y sincero. Me has hecho ser mejor en muchas cosas. Ahora viene lo mejor, ser una familia y vivir momentos bonitos, maravillosos y únicos», ha escrito el delante del Sporting de Portugal junto a una imagen de su mujer y el recién nacido.