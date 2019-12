7 Inés Sainz

La lucha de Inés Sainz contra el cáncer no ha hecho nada más que comenzar, pero fuerzas y buena actitud no le faltan. La modelo bilbaína hace frente a su batalla sin perder la sonrisa y continuando con su día a día. «Felicidad sin filtros. No os imagináis el significado que tiene para mi volver a poner un pie en la nieve. ⛷⛷⛷ es con diferencia una de las cosas que más me gusta. Pensé que nunca volvería. Así que estoy feliz y entera, que también es importante», aseguraba.