4 Toñi Moreno

Toñi Moreno ha echado la vista atrás y ha compartido una imagen con un grupo de amigas muy especial: «2009. Canal sur me da la oportunidad de dirigir #75Minutos, un programa de reportajes donde no contábamos las noticias… las vivíamos. He encontrado esta foto del equipazo que me rodeaba. Falta gente… #tbt @canalsurradiotv«.