1 Tania Sánchez da la bienvenida a su primer hijo, al que ha llamado Ernesto

Tania Sánchez está de enhorabuena. La política acaba de dar la bienvenida a su primer hijo y no ha dudado en compartir la bonita noticia con sus seguidores: «Hace unos días que nació Ernesto, mi hijo. Toda mujer que ha pasado por un parto, y los hombres que las acompañan, saben de la explosión de emociones que implica. Hemos estado una semana en el hospital y ahora, ya asentados en casa, quiero compartir mi inmensa admiración por todo el equipo del Hospital Universitario 12 de Octubre. No ha sido un parto fácil, pero gracias a esas personas que engrandecen nuestra sanidad pública hemos estado tranquilos y seguros en todo momento. No tengo más que un calificativo para los, y sobre todo las, profesionales (porque hay muchas más mujeres que hombres): espectaculares. Desde las jefaturas de servicio hasta la últma celadora, siempre nos han atendido con una calidad profesional y humana impagable, aplicando un protocolo de atención al parto y neonatos que nos pone en el centro donde se respetan las decisiones, el proceso natural y donde te orientan, animan y cuidan. Quiero compartir mi enorme agradecimiento a todos y todas ellas. Los servicios públicos no son burocracia, es la alegría compartida del bien impagable que aportan a nuestras familias. Sigamos haciéndolos grandes entre todas.

#SanidadPública #hospital12deoctubre #crianza #nuevavida«, escribía.