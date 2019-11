1 Natalia

Natalia nos ha comunicado una triste noticia, su compañera más fiel, la pequeña chica, «se ha ido al cielo de los gatos». «Si ella supiera el vacío tan grande que ha dejado en casa. Qué raro va a ser llegar a casa y que no me espere en la puerta maullando dándome la bienvenida, qué raro va a ser no verla jugar por el salón con su pelotita, qué raro va a ser dormir sin oír tus ronroneos cada noche, esos que hacían que me relajara y olvidara todo y raro no dormir contigo,como lo has hecho estos 7 años. Hace 2 años y medio me dieron la mala noticia de que te ibas a ir muy pronto pero has luchado como una campeona contra todo pronóstico estos últimos años ,con sólo un poquito de un riñón», escribía apenada la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo 1’.