2 Carolina Cerezuela

Carolina Cerezuela sabe qué hacer por amor. Y es que la actriz ha viajado hasta Australia junto a sus tres hijos para celebrar su cumpleaños junto a su pareja, Carlos Moyá, que estaba allí durante la Copa ATP. «Lo más importante del número 4 son las personas que lo dibujan. Estaba claro que en mi cumpleaños iba a estar con mis hijos, pero si he venido hasta aquí es porque quería pasarlo contigo, #carlosmoya No hay 40 cumpleaños sin ti, sin mi equipo al completo. No hay distancia ni viaje largo. Sois todo lo que había querido. El mejor regalo de mi vida. Os quiero».