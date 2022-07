Victoria Federica está ilusionada con Álex Recort, un joven empresario de Barcelona. Si bien ella ha preferido no poner etiquetas y se ha apresurado a negar que sean novios, son varios los testigos que nos aseguran que ambos se han mostrado especialmente cariñosos el uno con el otro. Besos, caricias y paseos de la mano…es solo parte de lo que les ha unido, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva. Pues bien, solo unas horas después de que ambos hayan copado titulares, publicamos una nueva foto de ellos. Se trata de una cita a solas, en concreto, un concierto al que han acudido sin ningún amigo, ni nadie que les distrajera. Solo Victoria Federica y Álex Recort mientras escuchaban junto al resto del público a Sebastián Yatra, artista de moda dentro y fuera de nuestras fronteras.

Su relación es especial y, aunque ella mantiene que lo último que quiere es tener novio, se está dejando llevar. Tanto que incluso su look se mimetiza. Solo hay que divisar las imágenes de este artículo para ver cómo Álex y la nieta del Rey Juan Carlos se anudaron del mismo modo el jersey sobre sus hombros: con un nudo, evitando así portarlo sobre sus piernas y protegiéndoles del aire que esa noche hacía. Quieren ir poco a poco, pero existe algo bonito a lo que están dando forma y, prueba de ello, estas fotos tomadas en la 22º edición del Cap Roig Festival que tuvo lugar hace tan solo unos días. Ellos junto a 32.000 personas corearon y disfrutaron sin cesar de la música del colombiano, eso sí, sin perder la vista de quien tenían al lado.

Él con una camisa y sin quitar la mirada a Vic y ella con un sencillo look y con su cabello con efecto mojado intentaron pasar desapercibidos durante la actuación. No fue posible entonces, tampoco ahora que con la exclusiva de SEMANA se confirma que no solo está abierta al amor, sino que está ilusionada. Aunque el contenido de su conversación solo lo saben ellos, se les pudo ver hablando y compartiendo confidencias todo el tiempo, detalle que deja ver la confianza que empieza a existir entre ellos. No hay silencios, tampoco incomodidad. Se conocieron en la Feria de Abril y meses después de aquello todo parece rodar, aunque la hija de la Infanta Elena niegue que está feliz junto a Álex, este guapísimo empresario con el que se le ha visto en varias ocasiones.

Ella con 21 años y él con 23 tienen muchas cosas en común. Terminó con Jorge Bárcenas hace algún tiempo tras varios años juntos, pero está entusiasmada y en esta revista conocemos muchos datos sobre lo que les une. En el interior del último número de SEMANA te contamos cómo se conocieron, qué otras citas han tenido así como quién es él y todos los datos sobre este joven con el que Victoria Federica está haciendo varios planes ya sea con su círculo o, por el contrario, completamente solos.