Anabel Pantoja y Omar Sánchez están viviendo los peores días de su vida. Cuatro meses después de su polémica boda en La Graciosa, Canarias, la pareja ha decidido separarse. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha pronunciado este lunes y ha confirmado la noticia entre lágrimas: “Confirmo que hay ruptura. Entiendo que para todos vosotros sea un shock, para mí lo han sido estos meses que he estado pensando y valorando”, comenzaba a decir Anabel Pantoja con la emoción desbordándose por sus ojos.

La pareja llevaba ya un tiempo instalada en Pozo Izquierdo, Canarias. Allí vivían en una casa que Anabel Pantoja y Omar Sánchez enseñaron en exclusiva en SEMANA. Una vivienda en la que pasaron el confinamiento obligado a causa de la pandemia y en el que han vivido unos años increíbles de amor, antes y después del ‘sí, quiero’. La colaboradora de ‘Sálvame’ se mostró agradecida en SEMANA al revelar que había pasado el confinamiento allí y no en su piso de 50 metros cuadrados de Sevilla.

La casa cuenta con dos plantas y tiene un pequeño patio delantero, donde han podido disfrutar del sol de Canarias. De puertas para dentro, la vivienda de la ya expareja cuenta con estancias amplias y luminosas. El lugar más especial de la casa es el salón, que Anabel ha enseñado en muchas ocasiones, y que vistieron con un sofá en L y con una pequeña mesa en el centro.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez enseñaron su casa de Canarias

Otra zona común que hemos podido ver en varias ocasiones es la cocina, desde donde Anabel ha elaborado sus recetas. Aunque esta estancia esta vestida con muebles y con los electrodomésticos, la pareja optó por darle un toque más moderno con los muebles. Para ello, aprovecharon una encimera que había en forma de mesa para colocar unos taburetes tapizados en mostaza.

Todas las estancias las tenían pintadas en blancas, no solo para dar más luminosidad a las mismas sino para hacerlas todavía más amplias. El dormitorio principal, que se encuentra en la planta de arriba, también lo enseñaron en SEMANA. La pareja optó por colocar una gran cama de matrimonio justo frente a los ventanales. En esa esquina decidieron poner una zona de trabajo/lectura con una mesita y dos sillones.

Abrieron las puertas de las estancias de su hogar en SEMANA

Anabel Pantoja no dudó en dejarlo todo por amor e irse a vivir a las Islas Canarias. Ella ya se ha proclamado una enamorada de las islas y podría barajar la posibilidad de quedarse allí a pesar de no seguir adelante con su relación con Omar. Lo que no está claro es si se quedará en esta casa o por el contrario se buscará una más pequeña. Hay que recordar que Anabel está siempre haciendo constantes viajes a Madrid por trabajo o para reencontrarse con amigos, por lo que no hace estancias largas en ninguna de las ciudades a las que viaja. A continuación, te mostramos todas las estancias de la casa en la que Anabel Pantoja y Omar Sánchez han vivido su historia de amor.