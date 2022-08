Shakira ha hecho las maletas después de romper su relación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, y parece que no tiene planes de acomodarse en ningún lugar. Al menos hasta ahora. Primero fue una escapada a Cantabria para surfear con sus vástagos, para después pasar por México o por California para asistir a un partido en el Dodger Stadium y ahora aterrizar en Miami, donde se especula que la cantante colombiana desea instalarse definitivamente, pese a la reticencia del futbolista, que no dese alejarse de sus hijos y que crezcan lejos de él. De ahí la importancia de la última fotografía publicada por Shakira en sus redes sociales en Miami, aunque la atención se ha fijado más en lo que ella ha escrito, pues podría evidenciar sus planes de futuro, que pasan por mudarse a vivir al otro lado del charco.

Shakira ha querido rememorar el partido de Los Ángeles Dodgers contra los Washington Nationals al que acudió junto a sus hijos en esta frenética temporada en la que huye de las polémicas. Un periplo en el que trata que sus hijos disfruten de unas vacaciones lo más normales posibles tras la separación de sus padres y los problemas con la justicia de la cantante que amenazan con meterla en prisión durante 8 años. Una jornada mágica que le ayudó a olvidarse de sus quebraderos de cabeza y que ha aprovechado para agradecer a los jugadores de beisbol cómo les hicieron sentirse.

Así, Shakira posa sonriente con sus hijos y tres estrellas de Los Ángeles Dodgers -Mookie Betts, Yency Almonte y Brusdar Graterol-. Los pequeños llevan la equipación oficial del club y parece que los jugadores hicieron de perfectos anfitriones con la familia Piqué: “Gracias a los Dodgers por hacer que mis hijos se sientan como en casa”, escribía la cantante como acompañamiento a las imágenes. Unas palabras que han desatado la locura entre sus fans, que ya especulan que esa referencia de “sentirse como en casa” hace alusión velada a sus planes de mudarse a vivir a Miami, como así se lleva afirmando desde que se anunciase su separación de Gerard Piqué.

Un paso aún no confirmado que, sin embargo, se asegura que está incluso apalabrado entre la expareja, que habría llegado a un acuerdo para que el futbolista cediese a las pretensiones de su ex de hacer las maletas y vivir lejos. Según se ha comentado en ‘Telemundo’, el jugador le ha pedido a su ex cinco billetes de avión en primera clase para visitar a sus hijos, así como una ayuda económica de 400.000 euros para ayudarle a hacer frente a una deuda. Quizá esta instantánea de Shakira demuestre que está más cerca de su nueva vida en Miami, aunque también puede suceder que simplemente han pasado un día mágico viendo un partido y esa referencia a casa es meramente una forma de hablar.