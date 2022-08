No es la primera vez que un hombre conocido sorprende al mundo con el tamaño de sus atributos. Ya le pasó al exfutbolista Emilio Butragueño en 1986, al cantante Lenny Kravitz en 2015, a Canales en ‘Supervivientes 2021‘ y a Pedro Sánchez hace unos meses. Este fin de semana, Maxi Iglesias ha tenido un desliz y ha compartido una imagen en bañador de la que todos están hablando.

Maxi Iglesias está de vacaciones con unos amigos en la Costa Brava, en concreto en Cala del Pi, y ha querido hacer partícipe a sus seguidores de algunas imágenes. En concreto, el actor ha compartido una retahíla de imágenes en las que aparece en bañador mientras se da una ducha fría para hacer frente a las altas temperaturas. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo debido al bulto que se escondía tras su bañador, en la zona genital.

«Fría pero gustosa… ¿Ya os he dicho mi pasión por las duchas al aire libre no? (y más frente al mar)», era el texto que acompañaba a su publicación. A los pocos minutos, su post se llenaba de comentarios en los que destacaban el llamativo detalle de todas las imágenes, el citado bulto, que se hacían virales a las pocas horas. Lo que está claro es que el actor no lo ha hecho de forma intencionada.

Los seguidores del protagonista de ‘Desaparecidos’ han tirado de humor y no han dudado en quitarle hierro al asunto. «Pues para estar fría, está alegre«, «Y tan gustosa», «Está pegando fuerte el viento de Tramontana, eh», «He empezado a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho: ‘uf, Samur'», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. También había quienes tiraban de ingenio y destacaban otros detalles de las imágenes: «Qué butacas más bonitas, ¿de dónde son?», «Que lindas las flores rosadas, son lo que más llamaron mi atención».

Su primer verano tras su ruptura con Stephanie Cayo

El pasado mes de diciembre, Maxi Iglesias confirmaba públicamente su relación con Stephanie Cayo asegurando que era «mucho más que una amiga». Sin embargo, se les rompió el amor de tanto usarlo. Fue la actriz quien confirmaba su separación tan solo unos meses después y hacía hincapié en que su historia de amor solo estaría en la película que grabaron. «Somos amigos, nos queremos mucho», llegó a expresar. Además, negó cualquier tipo de noviazgo con Kerem Bürsin, el actor turco protagonista de ‘Love is in the air’.