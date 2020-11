La colaboradora de ‘Sálvame’ compartía una declaración de amor a Omar Sánchez con una foto, que ya es la más criticada de su perfil en Instagram. Muchos animan a Anabel Pantoja a que la borre y ella contesta de esta manera.

Ha vuelto a pasar. Anabel Pantoja cuenta ya con más de 1,3 millones de seguidores, pero esto no solo le permite recibir numerosos mensajes de apoyo cada día. Y es que el hecho de tener tantos fans hace que también tenga un número (aunque reducido) de ‘haters’, que no dudan en criticarla y mandarle mensajes muy duros. Aunque trata de ignorarlos, muchas veces le resulta imposible.

Eso es lo que le ha pasado en esta ocasión. Después de compartir una bonita foto junto a su prometido, Omar Sánchez, han sido muchos los que no se han fijado solo en la dedicatoria que le ha mandado, también le han hecho saber, una vez más, un detalle sobre su físico. «Mi placa con los 5 tornillos ya lleva casi 3 años aguantándome… TQ NEGRO @omar_sancheze33«, escribía ella.

Esta es la foto que Anabel Pantoja se niega a borrar

Sin embargo, algunos de sus seguidores se han fijado en otras cosas y así se lo han hecho saber de la manera más dañina: «La carne te rebosa», «No es la foto más acertada», «Vaya chichas», «Has engordado mucho», «Esa espalda no es para enseñarla así, madre míaaaaa». «Ponte la ropa de tu talla», «Esa foto fatal, ponte en forma que todavía puedes no te abandones. El que la sigue la consigue», han escrito algunos de sus ‘haters’.

Han sido tantos los mensajes recibidos que Anabel Pantoja se ha visto en la obligación de compartir una reflexión. A ver, que digo yo una cosa, que estoy leyendo los comentarios de la foto que he subido, que fue una foto este verano. Me encanta los comentarios que me ponéis, algunos son buenos, otros son malos… entiendo a que hay para todos los gustos. Pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso, porque se me ve la lorcita que tengo aquí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso… ¿Os molesta? Porque si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí… PUES NO», dice rotunda.

Entiende las críticas, pero reflexiona sobre los comentarios más duros

Kiko Rivera, contra su madre, Isabel Pantoja, sino que además, está en plena recuperación de su operación de peroné. Ha tenido que tener la pierna inmovilizada durante más de un mes y ahora está en plena rehabilitación. Estas críticas llegan en un momento complicado para la colaboradora de ‘Sálvame’. Y es que Anabel no solo está en medio de la guerra que ha iniciado su primo,, contra su madre,, sino que además, está en plena recuperación de su operación de peroné. Ha tenido que tener la pierna inmovilizada durante más de un mes y ahora está en plena rehabilitación.

Inmersa en este proceso, Anabel Pantoja va viendo los progresos. Y es que este mismo lunes enseñaba un vídeo en sus redes sociales andando sin la ayuda de las muletas. Parece que aunque es un proceso lento, la joven ya va viendo cómo evoluciona. Hace unos días nos dejaba ver cómo se ponía de pie y ahora ya nos enseña que ¡ya anda sola!