Aunque Santi Burgoa será quien se reencuentre con Alba Carrillo nada más salir de la casa de ‘GHVIP’ y Feliciano López sea su exmarido y enemigo público número uno, Fonsi Nieto es el hombre con mayor vínculo con la modelo, ya que están unidos de por vida por la persona más importante para ellos.

A pocas horas de que se conozca el nombre de la ganadora de esta edición del concurso de convivencia, el expiloto de Moto GP ha demostrado su total indiferencia ante lo que está ocurriendo en la vida de su ex, negándose si quiera a atender a la prensa que se apostó en su casa para preguntarle al respecto. A Fonsi Nieto no le interesa nada el mundo en el que la madre de su hijo lleva años trabajando y, en vista de su gesto, no se va a molestar en fingir lo contrario.

Una reacción de lo más sorprendente e inexplicable



Apenas han pasado dos años y medio desde que la hija de Lucía Pariente fuera finalista de otro ‘reality’. Alba llegó a la final de ‘Supervivientes’ y quedó en segunda posición, pero su gran premio fue el recibimiento organizado por su madre, un gesto que, sin embargo, no gustó nada al padre del hijo de Alba, que comenzó una batalla contra Carrillo que todavía hoy tiene aún capítulos por resolver.

Parece evidente que nada de lo que sucedió entonces se volverá a repetir en la final de ‘GHVIP’ aunque quizás sea el temor de Fonsi Nieto a que ocurra algo mínimamente similar lo que haya hecho que el marido de Marta Castro haya mostrado su cara más distante.