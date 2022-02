Fonsi Nieto y Marta Castro se separan. Cuando apenas quedan dos meses para celebrar su quinto aniversario de bodas, han tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio.

El exdeportista y su pareja han decidido poner rumbos distintos a sus vidas, según ha adelantado ‘Hola’ este martes. La pareja se conoció en el año 2014 durante una noche de fiesta en Madrid. Marta compaginaba sus estudios de Magisterio con su trabajo de camarera en una discoteca de la capital y el DJ actuaba en salas de fiestas. Entonces, Fonsi no atravesaba sus mejores momentos tras la separación con la madre de su hijo, Alba Carrillo, y aún arrastraba las importantes secuelas tras sufrir un aparatoso accidente de moto que casi le cuesta la vida. Entre ellos pronto surgió la chispa y así comenzaron su noviazgo. Tres años después de enamorarse, el 30 de abril de 2017, celebraron su boda en Ibiza ante 500 invitados. Una fiesta por todo lo alto en la que Fonsi y Marta se juraron amor eterno. Pero no han podido cumplir su promesa. Su historia de amor ha llegado a su fin. Ahora toman caminos distintos y rompen la bonita familia que formaron el día que nació su primer hijo en común, Hugo, nacido el 29 de octubre de 2020.

La última vez que tuvimos noticias de la pareja fue el pasado mes de noviembre, en el bautizo del hijo que tienen en común. Una cita familia a la que asistía también Alba Carrillo, quien publicó en las redes una foto del evento en la que se refleja la buena sintonía que hay entre ambos: «Qué suerte de vida, el tiempo pone todo en su lugar. Gracias Fonsi Nieto», escribía en su perfil de Instagram. Cabe recordar que la exmodelo y presentadora es la madre del hijo mayor de Fonsi, Lucas. Un pequeño por cuya felicidad y estabilidad han logrado llegar a una relación cordial tras años de enfrentamientos dentro y fuera de los medios de comunicación.

A sus 43 años, la vida sentimental de Fonsi Nieto ha sido ajetreada. Su primera pareja conocida fue la actriz Elsa Pataky, con la que mantuvo un noviazgo entre los años 1999 y 2004. En junio de 2004 ella misma confirmaba a los medios que habían roto. Con la modelo canaria Ariadne Artiles empezó a salir en verano de 2004. El 26 de octubre de 2005 se casaron en Ibiza, donde celebraron un enlace por todo lo alto. Tres años después, el 10 de septiembre de 2008, anunciaron mediante un comunicado su separación. En diciembre de 2008 comenzó una relación con la piloto de Fórmula 3 Carmen Jordán. Mantuvieron un discreto affaire que terminó en diciembre de 2010.

Alba Carrillo, madre de su primer hijo apareció en su vida en mayo de 2010. Fue en aquella fecha cuando se publicaron las primeras fotos del piloto junto a la modelo y exconcursante del reality ‘Supermodelo‘. En marzo de 2011 anunciaron que iban a ser padres. Su niño, Lucas, nació el 17 de octubre de ese año. Poco les duró la felicidad. En noviembre de 2012 Alba anunció la ruptura y revelaba que llevaba un mes viviendo en casa de sus padres. Ya se intuía entonces que aquella separación no iba a ser nada fácil.

Marta Castro, su segunda esposa, conquistó el corazón de Fonsi y parecía la candidata perfecta a ser la mujer ‘definitiva’ del DJ. Poco después de conocerse su idilio, él la ponía por las nubes: «Es la mejor persona del mundo…es sencilla, cariñosa y muy familiar». La joven le ha brindado la estabilidad que tanto anhelaba. También fue su principal apoyo cuando le tocó vivir dos duras pérdidas: la de su padre, Alfonso González, cuya muerte llegaba apenas una semana después de que su abuela paterna, Teresa Roldán, falleciera a los 102 años. Tan tristes episodios sucedieron en abril de 2020, en pleno estallido de la pandemia, lo que hizo más doloroso aún el duelo.

«Mi padre murió de una hemorragia gastrointestinal, y en una situación normal llamas a una ambulancia y se podría haber hecho algo. Pero al final se juntaba que mi madre es asmática (que es factor de riesgo en esta situación)», explicó Fonsi Nieto poco después de perder a su progenitor. Su despedida, marcada por las restricciones del confinamiento, fue estrictamente familiar. «Nos han metido desde muy pequeñitos el ‘pegarnos’ latigazos al sufrir una muerte cercana, a estar en el tanatorio, y de esta manera la verdad es que hemos podido despedir a mi padre cuatro personas y he podido estar seis o siete días junto a mi madre y mi hermana hablando de cosas que nunca habíamos hablado. Eso en una situación normal no la podría haber vivido así», admitiría Fonsi. Aquel funeral nada tuvo que ver con la multitudinaria despedida de su tío, Ángel Nieto, que falleció en octubre de 2021 años tras sufrir un accidente de tráfico en Ibiza. Recientemente, Fonsi Nieto lo recordaba en sus redes sociales con un cariñoso mensaje: «No hay un día que no me acuerde de ti».

