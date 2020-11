Fonsi Nieto y Marta Castro ya han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un varón al que han llamado Hugo. La pareja ha anunciado la noticia

Fonsi Nieto y Marta Castro han anunciado la feliz noticia. La pareja ya ha dado la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, un niño al que han llamado Hugo. A pesar de que la joven dio a luz el pasado 29 de octubre, no ha sido hasta este mismo viernes cuando la pareja ha querido compartir la noticia con sus seguidores de manera simultánea en sus respectivos perfiles de redes sociales. Lo han hecho con la misma imagen en las que aparecen las manos del recién nacido junto a un muñeco de peluche. A pesar de haber elegido la misma fotografía para ilustrar la publicación, cada uno de los dos ha escrito lo que sentía en estos momentos en los que ponen el broche de oro a su relación de hace más de tres años.

«Bienvenido al mundo, Hugo. Os presento al nuevo miembro de nuestra familia, el 29/10/20 a las 04:10 llegó a nuestras vidas para llenarnos de amor, hemos estado una semana un poco desconectados centrados en nosotros y en nuestro bebé. Gracias @fonsinieto10 por el regalo mas maravilloso que me podías hacer», escribía una orgullosa mamá una semana después de dar a luz a su primer hijo. Por su parte, el ex piloto escribía lo siguiente: «Nacer en tiempos de COVID es estar destinado a convertirse en leyenda, Hugo ya está en nuestras vidas en el año más difícil, me da mucha rabia que mi padre y mi abuela no hayan podido conocerle, gracias @martacastro84 por el mejor regalo del mundo… estoy muy orgulloso de ti ❤️».

Fonsi Nieto no ha podido evitar recordar a su padre, Alfonso González, que falleció este mes de abril. Una muerte que se produciría apenas una semana después de que su abuela paterna, Teresa Roldán, perdiera la vida a los 102 años. El DJ se enfrentaba a su año más difícil, pero ha encontrado una alegría en la llegada de su segundo hijo. Hay que recordar que Fonsi ya es padre del único hijo que tiene Alba Carrillo de su anterior relación.

En sus respectivas publicaciones, la pareja ha recibido muchas muestras de cariño y mensajes de felicitación tras anunciar la feliz noticia de la llegada del bebé. Paz Vega le escribía a Fonsi lo siguiente: «Felicidades!!! Que alegría!!!❤️❤️❤️», «Enhorabuena parejon! Le compraremos unas zapas chulas», «Enhorabuena!! nuevo ciclo!! 🔄 A disfrutar de Hugo pareja 👫!» o «Bienvenido Hugo!!! Toda la salud y felicidad del mundo para vosotros hermanito!!! ❤️❤️❤️❤️❤️», eran algunos de los comentarios que el DJ. ha recibido minutos después de compartir la noticia en su perfil social. Ahora, la pareja ya se encuentra en casa inmersos de felicidad y acompañados por el pequeño Hugo.