«3🎈+ 1. No me quedará otra que hacerme a la idea de que los años pasan volando. Si la vida me ha enseñado algo ha sido a darle importancia a lo importante, a disfrutar de cada instante y rodearme de personas bonitas. Soy muy afortunada, tengo salud y una familia maravillosa. Papi y mami, todos los días de mi vida estáis en mi, pero hoy en especial GRACIAS por darme la vida.

Os echo tanto de menos que duele, pero os siento 💫💫», escribía emocionada Irene justo el día de su cumpleaños. Durante la mañana recibía varios ramos de flores, entre ellos, uno de parte de su marido, Kiko Rivera