La Fiscalía se opone a la extradición de Daniel Sancho a España

El crimen de Edwin Arrieta se cometió en Tailandia, por lo que la policía quiere que Daniel Sancho cumpla condena en el país asiático. También la familia del cirujano colombiano, tal y como han repetido en sus poquísimas, pero sonadas entrevistas en medios de comunicación. A pocos meses del juicio en el que el hijo del actor, Rodolfo Sancho, será juzgado, se descubre que la Fiscalía se opone a su extradición en España. Una batalla que trata de librar su defensa y que, de momento, no está dando los frutos esperados. ¿La estrategia para ello? Una causa que el chef tiene pendiente en España y a la que su abogado se está aferrando con uñas y dientes. Horas después de que se revele con todo lujo de detalles cómo es la cárcel en la que Daniel Sancho permanece, hablamos del freno que encuentra en su camino.

El argumento del abogado de Daniel Sancho

En concreto, un presunto delito de lesiones que debe ser juzgado en España y que podría requerir la presencia de Daniel Sancho. Esto es precisamente lo que lucha su defensor, quien pretende que el joven de 29 años e hijo de Rodolfo Sancho viaje a España para afrontar el juicio y ya se quede en una prisión española. Un objetivo que no ha sido cumplido y que ha provocado un movimiento por parte de la Fiscalía. De hecho, anuncian que se oponen a esta solicitud y es que "ni siquiera hay una fecha fijada para celebración de la vista oral".

Opciones para Daniel Sancho en su juicio en España

Fue el pasado 8 de septiembre cuando el abogado de Daniel Sancho presentó un escrito ante el juzgado para que se iniciaran los trámites necesarios para extraditarle y entregarle a las autoridades españolas. El supuesto motivo de ello que respondiese en este caso, pero consideran que no es necesario. Desde el Ministerio Público se plantean otras medidas alternativas a la extradición de Daniel Sancho, las cuales permitirían que el juicio se desarrollara con normalidad. Una de ellas sería la videoconferencia, opción que sí podría llevar a cabo desde Tailandia y que en ningún caso le obligaría a volar más de 10.000 kilómetros. Otra alternativa sería el traslado temporal del detenido u "otra medida, atendiendo al principio de reciprocidad que estaría vigente en ambos reinos".

La Fiscalía dice que "no consta" que la estancia del acusado busque sustraerse de la Justicia Española, ya que "siempre ha estado a disposición del Juzgado" cuando se le ha requerido. "Tampoco se puede olvidar, además, que la pena imponible por este delito puede ser alternativamente la pena de multa (...) No consta que su estancia en Tailandia obedezca a una voluntad de sustraerse de la acción de la justicia", dicen, palabras con las que dejan claro que Daniel no es un preso fugado.

Ha sido ahora cuando se han descubierto más detalles de la causa que Daniel Sancho tiene todavía pendiente en España. Todo sucedió en 2019 cuando el hijo de Silvia Bronchalo se habría saltado la cola para coger un taxi en una céntrica calle de Madrid, momento en el que fue reprochado por otra persona que allí se encontraba. En ese instante Daniel le habría dado un puñetazo en la cabeza que tardó doce días en curar y le habría roto un diente, delito por el que la Fiscalía pide ahora para Daniel un año de cárcel. Por el momento, no hay fecha para celebrar la vista.