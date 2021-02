Bertín Osborne vende desde hace casi siete años su finca sevillana, una propiedad que ha rebajado mucho tras su separación de Fabiola Martínez.

Tras la ruptura de Bertín Osborne y Fabiola Martínez el cantante se refugió en su finca sevillana, una hacienda del siglo XVIII que ha sido testigo de multitud de momentos especiales para él. También de los meses de confinamiento que resultaron ser decisivos para que la pareja pusiera punto y final a su matrimonio. Un inmueble que desde hace más de siete años permanece a la venta, pero cuya transacción no ha logrado efectuarse. A pesar de que ha bajado su precio de salida en varias ocasiones, lo cierto es que el artista no ha tenido suerte y a día de hoy, sigue disponible. Tal y como ha podido saber SEMANA, este terreno de más de 50 hectáreas que cuenta con un cortijo de 2.100 metros cuadrados continúa a la venta y esta revista sabe por cuánto.

Para Bertín no está siendo fácil en absoluto vender esta casa que tantas veces ha mostrado en ‘Mi casa es la tuya‘, escaparate por el que, por cierto, le han salido muchos novios, aunque ninguno se haya atrevido a dar el paso. En su momento fijó el precio de venta en 8 millones de euros, según confirman fuentes cercanas al presentador, pero Bertín ahora pide un millón de euros menos. Siete millones es el dinero por el que está dispuesto a despedirse para siempre de esta propiedad que incluye entre otros privilegios una capilla, una bodega, una pista de padel, una piscina, una cuadra de caballo, una perrera o varias naves destinadas al ganado. Características a las que hay que sumar varias hectáreas de olivares, seis edificios conectados entre sí y una enorme casa con 10 habitaciones, varios salones y un vestidor, lo que lo convierte en un inmueble de interés para muchos. Si bien para él es su joya inmobiliaria, el hecho de que no esté adaptada a las necesidades de su hijo Kike ha provocado que tome esta decisión. Las barreras arquitectónicas llevaron al cantante a colgar el cartel de ‘se vende’ y, aunque el pequeño vivirá con Fabiola, todo apunta a que la decisión está más que tomada. Ya no hay vuelta atrás.

Nadie duda de lo importante que han sido para él estos muros, pues el propio Osborne así lo ha señalado en multitud de entrevistas. «En esta finca he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida, los más divertidos y los más bonitos junto a mi familia», dijo hace algunos años. En este momento, la Hacienda San José está habitada por el propio Bertín, pero es una residencia demasiado grande y tiene demasiados gastos, dadas sus dimensiones y los cuidados que implican sus tierras. Y es que esta residencia tiene siempre a dos guardeses que se hacen cargo del lugar, por lo que el nuevo propietario también deberá correr a cuenta con ello.

Lo que todavía es una incógnita cuál será el plan para Bertín en el caso de que termine esta pesadilla inmobiliaria. ¿Comprará una nueva casa en la ciudad hispalense?, ¿optará por el alquiler?, o bien ¿cambiará de ciudad? Mientras se descubren las respuestas a tales preguntas, Bertín aprovecha el tiempo en la finca como si se tratara de su último día allí. Justo horas después de desvelar él mismo ante los medios, su finca fue el lugar desde el que dio sus primeras declaraciones ya como ‘soltero’.

Cabe señalar que Fabiola Martínez, su ya expareja, no percibirá nada de esta venta, ya que contrajeron matrimonio con separación de bienes, condición que, además, le puso la venezolana antes de darse el ‘sí, quiero‘. La que ha sido su esposa no quiere ninguno de sus bienes y así lo ha revelado tras su separación. «En lo que respecta a las condiciones de mi divorcio, cuando Bertín y yo decidimos casarnos una cosa que hablamos fue firmar separación de bienes absoluta, lo que significa que ninguno de los dos tenemos ninguna obligación con el otro», explicó Fabiola en su perfil de Instagram. De este modo, despejaba esta duda, intervención que aprovechó para explicar también que se mudará próximamente. No por su separación, sino porque el propietario de la casa en la que ella, Bertín y sus hijos vivían ha decidido venderla. Quizás sea el 2021 el año en el que Bertín pueda cerrar esta etapa y se despida para siempre de este inmueble repleto de recuerdos.

Aunque el boom mediático después de que su separación saliera a la luz fue ensordecedor, debido a que era completamente inesperada, lo cierto es que las aguas están mucho más calmadas. Ambos centrados en su familia y en continuo contacto por el bien de sus hijos, hecho que se ha demostrado con las continuas visitas de Bertín a la casa donde vive su ex y sus dos pequeños.