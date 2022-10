Elena Tablada de este modo hace referencia a las heridas o las cicatrices que arrastra, marcas que forman parte de su ruta y que sin duda le han situado a donde está en la actualidad. Fue SEMANA quien contó en exclusiva la crisis que atravesaba su relación con Javier Ungría, con quien contrajo matrimonio en el año 2018 en Cuba, un enlace lleno de sorpresas y color que ya forma parte del pasado. Aunque ella no quiere hacer leña del árbol caído y no ha cargado en absoluto contra su ex, sí que deja claro que no está pasando por un buen momento. Le está costando pasar página, pero no hay nada mejor para ello que tomar distancia.

Actualmente se encuentra en Miami, donde recibió la noticia de que se había visto a Javier Ungría junto a otra mujer paseando. Las imágenes vieron la luz en ‘Fiesta’, el programa de Telecinco y ha sido ahora cuando ella ha comparado su momento con esta filosofía a la que se quiere acoger. Quizás utilice esta metáfora para hablar de cómo está su corazón y es que ninguno había confirmado que su separación fuera definitiva. Se estaban dando un respiro, pero ¿habrá llegado el final para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Cabe recordar que tras la información de SEMANA Elena Tablada explicó que se habían dado un respiro en su relación, pero dos meses después todo parece haber tomado otro cariz.