Eva González ha celebrado su 41 cumpleaños en medio de un éxito personal y profesional. La presentadora de televisión está inmersa en los rodajes de los diferentes formatos de ‘La Voz’, pero ha tenido la suerte de librar el fin de semana, momento que ha aprovechado para hacer un fiestón por su cumpleaños, rodeada de su marido, Cayetano Rivera, y multitud de amigos, en los que había, por supuesto, rostros conocidos.

La celebración ha tenido lugar en El Recreo de Santa Cayetano, la finca que los Ordóñez tienen en Ronda. Allí han destinado un lugar para poner mesitas y disfrutar de una comida con amigos. «Gracias por un día inolvidable, amigos. Os quiero», escribía hace unas horas Eva González en su Instagram, donde ha compartido una imagen con todos los invitados que acudieron a la fiesta de su cumpleaños.

Entre los rostros conocidos que se han dejado ver por allí han sido Rocío Martín Berrocal, Elisabeth Reyes y María José Suárez, que iba acompañada de su novio, Álvaro Muñoz Escassi. Hubo tiempo para todo, incluso para ponerse al día. Y como requiere una fiesta de cumpleaños, no faltó la música y por supuesto, muchas risas. Allí estaba también la tarta que Eva compartió justo el día de su cumpleaños.

Una fiesta de cumpleaños con su grupo de amigos

La celebración de su cumpleaños coincide, además, con el aniversario de su boda con Cayetano, por lo que había muchos motivos por los que brindar. Justo acaban de hacer seis años de casados. El torero no dudaba en felicitar a su mujer de manera pública, aunque siempre se ha decantado por mantener en un discreto segundo plano su vida personal. «Muchas felicidades amor 🎂 ❤», escribía Cayetano junto a una imagen en la que la modelo y presentadora abraza a su hijo y a su sobrino.

Este cumpleaños está siendo muy especial por muchos motivos. No solo porque goza de éxito en el terreno personal y en el profesional, sino porque ha tenido la suerte, además, de protagonizar el nuevo videoclip de Vanesa Martín, gran amiga suya. «Hay regalos que te llegan al alma y este es uno de los que la vida me ha hecho. Gracias querida Vane… por estar, por sentir, por no soltar, por latir… AMISTAD, qué bonita palabra, y cuánto sentido cobra a vuestro lado @vanesamartin_ @pastora_soler Mañana lo tenéis disponible en todas las plataformas #yyolatiendo», escribía emocionada. Y es que no solo ha tenido la suerte de participar en el videoclip, también la vemos en la portada del single.

Con ella sale también otra gran amiga, Pastora Soler, a la que no hemos visto en la fiesta de cumpleaños de este pasado fin de semana. Tampoco pudo estar Vanesa Martín en esta cita tan especial para Eva, pero estamos seguros de que fueron unas de las primeras en mandar felicitaciones a la modelo.